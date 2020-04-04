Зеленский: Медицинской системе в Украине должно уделяться особое внимание

Все обращения в отношении врачей и медицинских учреждений в Украине должны проверяться. Им должно уделяться особое внимание.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом", - сказал Зеленский.
Президент заслушал информацию о ситуации на Тернопольщине, где возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Главный санитарный Виктор Ляшко сообщил, что деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать.
Также во время совещания было дополнительно обсуждено состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.
"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или электричества? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.