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Зеленский: Медицинской системе в Украине должно уделяться особое внимание

Зеленский: Медицинской системе в Украине должно уделяться особое внимание
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Зеленский призвал уделить большое внимание медицинской системе.

Все обращения в отношении врачей и медицинских учреждений в Украине должны проверяться. Им должно уделяться особое внимание.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом", - сказал Зеленский.

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Президент заслушал информацию о ситуации на Тернопольщине, где возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Главный санитарный Виктор Ляшко сообщил, что деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать.

Также во время совещания было дополнительно обсуждено состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или электричества? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

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Украина, Минздрав, Медики, Карантин, Коронавирус.
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