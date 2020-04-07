Ляшко: Минздрав может закрыть продуктовые рынки

Министерство здравоохранения может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", - добавил он.
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