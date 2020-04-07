Минздрав будет публиковать данные о коронавирусе в Украине только раз в сутки

Министерство здравоохранения только один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.
Об этом говорится в сообщении, на официальной странице ЦОЗ в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.
"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - информирует ЦОЗ.
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