"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине

В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Мы видим сценарий (как распространялся вирус в других странах — ред) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и когда нам говорят о 14-15 апреля — будет наибольшая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Ляшко.
Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и меры, направленные на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.
При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.
"Это — кризис, который мы должны преодолеть", — подытожил он.
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