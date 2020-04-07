Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

30.03.2020 – 05.04.2020

Коронавірус

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Верховна Рада призначила нового міністра охорони здоров'я - замість Іллі Ємця ним став Максим Степанов.

Гугл классрум

Google Classroom - онлайн-сервис дистанционной работы.

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Карантин в Украине

Официально карантин в Украине действует до 24 апреля.

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Симптоми коронавірусу

Симптомами заболевания коронавирусной инфекции COVID-19 являются в основном гриппоподобные признаки, но также на нее могут указывать не совсем обычные, не "классические" нарушения.

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В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель, отец Святослава Вакарчука.

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