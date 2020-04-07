Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)

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30.03.2020 – 05.04.2020
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Верховна Рада призначила нового міністра охорони здоров'я - замість Іллі Ємця ним став Максим Степанов.
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Официально карантин в Украине действует до 24 апреля.
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Симптоми коронавірусу
Симптомами заболевания коронавирусной инфекции COVID-19 являются в основном гриппоподобные признаки, но также на нее могут указывать не совсем обычные, не "классические" нарушения.
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