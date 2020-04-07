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Вторник, 07.04.2020
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
13:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

30.03.2020 – 05.04.2020

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Симптоми коронавірусу

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