"Всеукраинская школа онлайн": более трех миллионов просмотров за первый день

Новости Украины:"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей.

В Офисе президента Украины отмечают успешность идеи проекта "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11 классов, с помощью которого украинские школьники и все желающие могут обучаться в режиме онлайн в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн зрителей разного возраста", - сообщила во вторник пресс-служба президента Украины.

На официальном YouTube-канале Министерства образования количество просмотров за последние двое суток достигло почти 2 млн. Наиболее популярными стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

"Однако, безусловно, главным критерием является множество положительных отзывов учеников, родителей и учителей. Они – бесценны. Офис президента благодарит всех, кто принял участие в новом формате обучения школьников, который мы запустили в условиях карантина вследствие распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что сейчас к инициативе присоединяются другие телеканалы и медиаплатформе. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на "Киевстар ТВ". Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными телеканалами.

О чем речь:

В понедельник, 6 апреля, для учащихся 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию начали транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: