МИД: Застрявшие в Непале украинские туристы возвращаются домой

Новости Украины:Группа украинских туристов, которые застряли в Непале, вылетает в Украину.

Группа украинских туристов вылетает из Непала в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Егор Божок.

"Наконец-то! Общими усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо министерству иностранных дел Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал он в Twitter в среду.

Как сообщалось, группа из 36 украинских туристов не могла выехать из Непала в связи с тем, что ряд стран закрыли границы ради борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, еще в начале марта правительство Непала закрыло Эверест на карантин до конца сезона, 30 апреля, из-за вспышки коронавируса.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев вернуться домой. 13 марта было объявлено, что Украина закроет авиасообщение. Однако даже после этого украинцы не прекратили выезжать за границу.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

28 марта украинская власть закрыла границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. МИД и Мининфраструктуры формируют эвакуационные спецрейсы в отдельных крайних случаях. Правительство также приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.