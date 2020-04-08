Для больных COVID-19: В Минздраве заверили, что не будет перебоев с препаратом

Новости Украины:В Украине не будет дефицита на лекарства для симптоматического леченая больных коронавирусом.

Пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Препарат "Плаквенил", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19, будет в достаточном количестве доступен для лечения больных системной красной волчанкой. В Украине около 14 000 таких пациентов", - сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что министерство разработало механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса.

"Дополнительная партия препарата "Плаквенил" будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями. Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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