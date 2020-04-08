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Для больных COVID-19: В Минздраве заверили, что не будет перебоев с препаратом

Для больных COVID-19: В Минздраве заверили, что не будет перебоев с препаратом
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: moz.gov.ua

Новости Украины:В Украине не будет дефицита на лекарства для симптоматического леченая больных коронавирусом.

Пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Препарат "Плаквенил", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19, будет в достаточном количестве доступен для лечения больных системной красной волчанкой. В Украине около 14 000 таких пациентов", - сообщили в Минздраве.

Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине

Также отмечается, что министерство разработало механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса.

"Дополнительная партия препарата "Плаквенил" будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями. Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Минздрав, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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