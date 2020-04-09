Противодействие домашнему насилию: В Украине запустили чат-бот

Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.
Об этом сообщила пресс служба МВД на своей странице в Facebook.
"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Так, чат-бот может следующее:
помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);
переадресовать на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
предоставить контакты других служб помощи;
разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия. Сообщается, что присоединиться можно по ссылке @police_helpbot.
Напомним:
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