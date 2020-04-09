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Противодействие домашнему насилию: В Украине запустили чат-бот

Противодействие домашнему насилию: В Украине запустили чат-бот
21:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с большим количеством граждан, находящихся дома на карантине в Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию.

Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.

Об этом сообщила пресс служба МВД на своей странице в Facebook.

"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

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Так, чат-бот может следующее:

  • помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);

  • переадресовать на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

  • предоставить контакты других служб помощи;

  • разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия. Сообщается, что присоединиться можно по ссылке @police_helpbot.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Украина, МВД, Насилие, Карантин, Чат-бот.
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