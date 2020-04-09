Противодействие домашнему насилию: В Украине запустили чат-бот

Новости Украины:В связи с большим количеством граждан, находящихся дома на карантине в Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию.

Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.

Об этом сообщила пресс служба МВД на своей странице в Facebook.

"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Так, чат-бот может следующее:

помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);

переадресовать на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

предоставить контакты других служб помощи;

разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия. Сообщается, что присоединиться можно по ссылке @police_helpbot.

Напомним:

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