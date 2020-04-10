Около 60% работников ушли на "удаленку": Немчинов рассказал о работе секретариата Кабмина в условиях карантина

Новости Украины:В правительстве около 60% персонала перешло на удаленный режим работы.

В секретариате Кабинета министров и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином.

Об этом Громадському заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня. Это люди, которые находятся в зоне риска (относительно инфицирования коронавирусом)", — сказал он.

Министр отметил, что секретариат "справляется" тем штатом, который остался на рабочих местах.

"Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация", — добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме "селектор за селектором", то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: