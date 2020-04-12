Проверка больниц: Ляшко посетит Киевскую область

Новости Украины:Ляшко планирует проинспектировать медучреждения Киевщины.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует проинспектировать Киевскую область и проверить состояние местных учреждений здравоохранения, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью LB.

"В Киевскую (область - ред.) точно поеду ... Есть проблема с функционированием штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Наши бригады, которые приезжали туда, говорили, что есть определенные недостатки в подготовке учреждений здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, эти недостатки требуют быстрых решений от директора Департамента здравоохранения и председателя Киевской областной администрации.

Как сообщалось ранее, по поручению Президента Владимира Зеленского 9 апреля команда Министерства здравоохранения провела проверку исследований на коронавирус у больных с пневмонией, которые проводились в Николаевской областной лаборатории, поскольку на то время это был единственный в Украине регион, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

В Закарпатской области подтверждено 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.

Напомним: