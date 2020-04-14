Возможен рецидив: ВОЗ предупредила людей, переболевших Covid-19

Новости Украины:ВОЗ заявляет о возможном рецидиве коронавируса у выздоровевших людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о возможном рецидиве коронавирусной болезни Covid-19 у ранее заболевших и не исключает, что наличие антител в их организме для новой борьбы с инфекцией может отсутствовать, передает телеканал CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения Covid-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", - цитирует телеканал заявление исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана и ведущего специалиста ВОЗ по Covid-19 Марию ван Керкхове.

В свою очередь, ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов антитела не отвечали в то время, как у других уровень их ответа был высок.

Она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению Covid-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от Covid-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: