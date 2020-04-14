Сколько живет COVID-19 на разных поверхностях: исследование

Новости Украины:Ученые рассказали, что на отдельных вещах коронавирус может сохраняться до 7-ми дней.

На различных поверхностях коронавирус COVID-19 продолжает жить разное количество времени.

Об этом сообщили ученые из Университета Гонконга в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

При этом отмечается, что заразность коронавируса значительно снижается уже спустя три часа после попадания на любую поверхность.

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях:

Бумага - 3 часа

Медные изделия - 4 часа

Картон - 1 день

Дерево и ткань - 2 дня

Пластик и нержавейка - 3-7 дней

Деньги и стекло - 4 дня

Защитная медицинская маска - до 7 дней

На вопрос, как долго коронавирус задерживается в еде, ученые пока не обнаружили ответа, исследования продолжаются.

Изначально считалось, что коронавирус COVID-19 передается лишь воздушно-капельным путем, однако последующие исследования показали, что он не задерживается в воздухе, а оседает. Таким образом, главный путь инфицирования - немытые руки.

ВОЗ и другие организации настаивают на постоянном мытье рук и ежедневной дезинфекции, дабы защитить себя от коронавирусной инфекции.

Что делать с покупками из супермаркетов:

Не заносите пакеты с покупками сразу на кухню, подождите несколько часов.

Пакет, где хранились продукты, утилизируйте.

По возможности переложите продукты в другие контейнеры.

Помойте фрукты и овощи (без мыла)

Также ученые напоминают о важности дезинфекции контактных поверхностей в квартирах и домах. Для проведения дезинфекции они рекомендуют обычные бытовые средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины.