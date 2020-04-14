Сколько живет COVID-19 на разных поверхностях: исследование

На различных поверхностях коронавирус COVID-19 продолжает жить разное количество времени.
Об этом сообщили ученые из Университета Гонконга в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
При этом отмечается, что заразность коронавируса значительно снижается уже спустя три часа после попадания на любую поверхность.
Как долго остается коронавирус на разных поверхностях:
На вопрос, как долго коронавирус задерживается в еде, ученые пока не обнаружили ответа, исследования продолжаются.
Изначально считалось, что коронавирус COVID-19 передается лишь воздушно-капельным путем, однако последующие исследования показали, что он не задерживается в воздухе, а оседает. Таким образом, главный путь инфицирования - немытые руки.
ВОЗ и другие организации настаивают на постоянном мытье рук и ежедневной дезинфекции, дабы защитить себя от коронавирусной инфекции.
Что делать с покупками из супермаркетов:
Также ученые напоминают о важности дезинфекции контактных поверхностей в квартирах и домах. Для проведения дезинфекции они рекомендуют обычные бытовые средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта.
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