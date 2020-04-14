Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится
Бурда оценил вероятность возвращения Ярмоленко в Динамо
Бурда оценил вероятность возвращения Ярмоленко в Динамо
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

Сколько живет COVID-19 на разных поверхностях: исследование

Сколько живет COVID-19 на разных поверхностях: исследование
09:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ученые рассказали, что на отдельных вещах коронавирус может сохраняться до 7-ми дней.

На различных поверхностях коронавирус COVID-19 продолжает жить разное количество времени.

Об этом сообщили ученые из Университета Гонконга в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

При этом отмечается, что заразность коронавируса значительно снижается уже спустя три часа после попадания на любую поверхность.

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях:

  • Бумага - 3 часа
  • Медные изделия - 4 часа
  • Картон - 1 день
  • Дерево и ткань - 2 дня
  • Пластик и нержавейка - 3-7 дней
  • Деньги и стекло - 4 дня
  • Защитная медицинская маска - до 7 дней

На вопрос, как долго коронавирус задерживается в еде, ученые пока не обнаружили ответа, исследования продолжаются.

В ВОЗ заявили о возможности рецидива у тех, кто вылечился от COVID-19

Изначально считалось, что коронавирус COVID-19 передается лишь воздушно-капельным путем, однако последующие исследования показали, что он не задерживается в воздухе, а оседает. Таким образом, главный путь инфицирования - немытые руки.

ВОЗ и другие организации настаивают на постоянном мытье рук и ежедневной дезинфекции, дабы защитить себя от коронавирусной инфекции.

Что делать с покупками из супермаркетов:

  • Не заносите пакеты с покупками сразу на кухню, подождите несколько часов.
  • Пакет, где хранились продукты, утилизируйте.
  • По возможности переложите продукты в другие контейнеры.
  • Помойте фрукты и овощи (без мыла)

Продуктовые рынки снова закрывают на карантин: в Минздраве назвали причину

Также ученые напоминают о важности дезинфекции контактных поверхностей в квартирах и домах. Для проведения дезинфекции они рекомендуют обычные бытовые средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
04 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
05 Юридическое противостояние с РФ в условиях гибридной войны: Минюст запустило тематический сайт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно на 14 апреля
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно
Продуктовые рынки снова закрывают на карантин: в Минздраве назвали причину
Продуктовые рынки снова закрывают на карантин
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь