Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 20 по 26 апреля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

20.04.2020 – 26.04.2020

Продление карантина Украина

Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.

Коронавірус

Все новости о коронавирусе - здесь.

Вітер кохання

Класрум

Google Класс – бесплатный сервис для учебных заведений, некоммерческих организаций и пользователей личных аккаунтов Google.

На урок тести

Ким Чен Ын

В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына

Голос країни

Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

Скажене весілля 2

Цена нефти

Нефть некуда девать: десятки танкеров "застряли" у берегов Калифорнии

Холостяк 10

Холостяк 10 сезон 8 выпуск: свидание за 25 тыс. и неожиданный финал церемонии роз

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Ким Чен Ын

В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына

Регина Тодоренко

Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

Николай Тищенко

Анатолий Цой

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Скажене весілля 2

Джентльмены

Дау

Запретная зона

Отель “Белград”

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Вітер кохання

Чернобыль

Спіймати Кайдаша

Зулейха открывает глаза

Бумажный дом

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Голос країни 10 сезон

Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

Холостяк 10 сезон

Супермама

МастерШеф. Професіонали 2 сезон

Від пацанки до панянки 2020