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Новый закон о финмониторинге: что важно знать о переводе средств
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 апреля

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)
13:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 20 по 26 апреля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

20.04.2020 – 26.04.2020

Продление карантина Украина

Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.

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Все новости о коронавирусе - здесь.

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Google Класс – бесплатный сервис для учебных заведений, некоммерческих организаций и пользователей личных аккаунтов Google.

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Все по теме:

Google, Ким Чен Ын, Карантин, Поиск, Коронавирус, Тренды, Гугл тренд, Скажене весілля 2, Вітер кохання, Класрум.
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