Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
20.04.2020 – 26.04.2020
Продление карантина Украина
Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.
Коронавірус
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