Итоги дня 16 мая: коронавирус, встреча Ермака и Саакашвили с послами G7 и День Европы

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Ежегодно каждую третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, в этому году он выпал на 16 мая. В субботу, 16 мая, украинцы отметили День Европы. Владимир Зеленский призвал граждан поступать так, чтобы День Европы был в Украине каждый день. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина отстояла свое движение в Европу кровью и сотнями жизней.

3 В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ. Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков.

4 Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели. 14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

5 Вицепремьер заявил, что Украина ждет помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума. Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

6 Через несколько недель ВР может рассмотреть законопроект о общенациональном референдуме. Через несколько недель на рассмотрение в ВР могут вынести один из законопроектов по народовластию, а именно об общенациональном референдуме.

7 Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.

8 НБА рискует потерять почти миллиард долларов в случае отмены плей-офф Национальная баскетбольная ассоциация недосчитается 900 миллионов долларов в случае отмены плей-офф нынешнего сезона. Эти деньги полагаются лиге за трансляции матчей на национальном телевидении.

9 WADA выявило новые случаи манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов Общее число манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов достигло 61-го.

10 Лидер Шахтера Тайсон может перебраться в Турцию. Фенербахче заинтересован в подписании контракта с Тайсоном из донецкого Шахтера

11 Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом на борту Спустя почти четыре месяца стало известно, были ли запрещенные препараты в крови пилота.

12 Умерла персональный фотограф The Beatles На 82-м году жизни скончалась персональный фотограф легендарной британской группы The Beatles Астрид Кирхер.

13 Муж Анастасии Заворотнюк отказался от ее лечения Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев отметил, что у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения.

14 NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System Первый запуск разрабатываемой в США ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) перенесён на конец 2021 года.