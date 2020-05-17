Итоги дня 16 мая: коронавирус, встреча Ермака и Саакашвили с послами G7 и День Европы

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Ежегодно каждую третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, в этому году он выпал на 16 мая.
В субботу, 16 мая, украинцы отметили День Европы.
Владимир Зеленский призвал граждан поступать так, чтобы День Европы был в Украине каждый день.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина отстояла свое движение в Европу кровью и сотнями жизней.
В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ.
Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков.
Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели.
14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Вицепремьер заявил, что Украина ждет помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума.
Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.
Через несколько недель ВР может рассмотреть законопроект о общенациональном референдуме.
Через несколько недель на рассмотрение в ВР могут вынести один из законопроектов по народовластию, а именно об общенациональном референдуме.
Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.
НБА рискует потерять почти миллиард долларов в случае отмены плей-офф
Национальная баскетбольная ассоциация недосчитается 900 миллионов долларов в случае отмены плей-офф нынешнего сезона. Эти деньги полагаются лиге за трансляции матчей на национальном телевидении.
WADA выявило новые случаи манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов
Общее число манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов достигло 61-го.
Лидер Шахтера Тайсон может перебраться в Турцию.
Фенербахче заинтересован в подписании контракта с Тайсоном из донецкого Шахтера
Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом на борту
Спустя почти четыре месяца стало известно, были ли запрещенные препараты в крови пилота.
Умерла персональный фотограф The Beatles
На 82-м году жизни скончалась персональный фотограф легендарной британской группы The Beatles Астрид Кирхер.
Муж Анастасии Заворотнюк отказался от ее лечения
Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев отметил, что у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения.
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System
Первый запуск разрабатываемой в США ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) перенесён на конец 2021 года.
Lexus представит премиальный электромобиль будущего
Такаси Ватанабэ, главный инженер проекта Lexus Electrified, рассказал о том, как бренд представляет премиальный электромобиль будущего.