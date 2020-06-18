Итоги дня 17 июня: Карантин продлили, в Одессе разбился самолет и добровольное ВНО

1 Коронавирус в Украине В Украине по состоянию на утро среды, 17 июня выявлено 758 инфицированных коронавирусом за сутки, 31 человек из числа ранее заболевших умер, 415 выздоровели. По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро понедельника 33 234 человек, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

2 Карантин продлили до 31 июня Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что угрозы от коронавируса по-прежнему остаются, "он никуда не исчез".

3 Зеленский предложил Раде освободить школьников от ВНО Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением коронавируса освободить от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников школ.

4 Крушения легкомоторного самолета в Одессе В Одессе разбился легкомоторный самолет — один из пилотов погиб на месте, другой – скончался в больнице. Причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

5 Первая партия ракет Javelin прибыла в Украину В Украину прибыла первая партия ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin, закупленная Министерством обороны по программе Пентагона "Международные военные продажи". Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года.

6 В Киеве снова ухудшилось качество воздуха В Киеве в период с 9 по 15 июня зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе.

7 Премьер Борис Джонсон попал в ДТП в Лондоне Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне. Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

8 Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) бросил вызов американскому боксеру, бывшему чемпиону мира Шону Портеру.

9 Теннисный турнир в Цинциннати перенесен на корты US Open Матчи турнира пройдут на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг незадолго до старта Открытого чемпионата США.

10 Стаховский разгромил Стипича на турнире в Сербии Украинский теннисист Сергей Стаховский (№167 ATP) выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием «Eastern European Championships».

11 Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины Киевское Динамо благодаря дублю полузащитника Дуэлунна обеспечило себе выход в финал кубка Украины-2020.