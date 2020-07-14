Борьба с COVID-19: ВОЗ доставит 1,5 тыс литров дезинфицирующих средств в больницы Украины

ВОЗ предоставит средства для инфекционного контроля в 53 больницы Украины, определенные для работы с пациентами с подозрением или подтвержденным коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает WHO Ukraine.

В сообщении говорилось, что медучреждения по всей Украине получат 1,59 тыс литров средств дезинфекции и более 530 дозаторов.

Транспортировка осуществлялась при поддерке USAID по реагированию на коронавирус в Украине.

Как сообщалось, на следующей недели Кабинет министров проведет заседание, на котором будут рассматриваться вопросы касательно продления карантинных ограничений.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 638 человек. Больше всего случаев диагностировали во Львовской области и столице.

В Одессе местные власти приняли решение ужесточить карантин, в частности запретить работать ночью клубам и ресторанам.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса правительство Украины 12 марта приняло решение ввести в Украине карантин. Приостановили работу общественного и международного транспорта. Школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения.

11 мая Кабмин принял решение ввести адаптивный карантин - усиленные ограничения в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом было принято решение продлить карантин в Украине до 31 июля.