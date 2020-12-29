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Вторник, 29.12.2020
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Итоги 29 декабря: кадровые решения Зеленского, новые меры против COVID-19, природные ненастья Украины и Европы

Итоги 29 декабря: кадровые решения Зеленского, новые меры против COVID-19, природные ненастья Украины и Европы
22:28 Сегодня Телеграф

Вторник, 29 декабря запомнится сразу несколькими катаклизмами, причем не только природного характера, но и политического.

Так, в Карпатах разгулялся нешуточный шторм, из-за которого туристам запретили подниматься в горы.  В Хорватии произошло второе землетрясение за последние 24 часа. Причем, ЧП было настолько серьезным, что пострадало здание посольства Украины в Хорватии, хотя еще утром украинские дипломаты вовсю трубили про "хороший знак", завидев в небе над столицей радугу.

Кроме того, удивил этот день и решениями президента Владимира Зеленского, которые "вылились" в указы об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого с должности на два месяца. Также Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса, ранее раскритиковавшего идею президента о массовой мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Событием, которое поразило всех без исключения, стала смерть известного модельера Пьера Кардена. На момент смерти ему было 98 лет. Знаменитый кутюрье умер в больнице в пригороде Парижа.

 

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Все по теме:

Хорватия, Карпаты, Землетрясения, Пьер Карден, Сергей Кривонос, Штормы, Александр Тупицкий, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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