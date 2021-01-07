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Почему украинцы колядуют: история и традиции

Почему украинцы колядуют: история и традиции
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В четверг, 7 января, православные христиане отмечают один из главных христианских праздников - Рождество.

Одним из главных, но несколько позабытых в больших городах традиционных обрядов является колядование, то есть торжественные обходы соседей, родственников и друзей с ритуальными песенными величаниями и пожеланиями благополучия всем членам семьи. За это полагалось одарить колядующих в ответ.

Красивые рождественские колядки на русском и украинском языках

Колядовать принято с вечера 6 по вечер 7 января.

Обряд колядования дошел до нашего времени с языческих времен. В древности был приурочен ко дню зимнего солнцестояния. Колядники олицетворяли души умерших предков, которые появлялись в то волшебное время, когда граница между миром живых и мертвых исчезала.

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С принятием христианства старинные обряды церковь постепенно соединила с условной датой рождения Иисуса Христа. Поэтому в текстах многих украинских колядок Иисус помогает хозяину вспахать ниву, святые Петр и Павел погоняют ему волов, а Богородица носит на поле обед.

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В ХVIII веке начали выходить "Богогласники" - сборники христианских колядок на евангельские сюжеты. Церковные произведения вошли в народный колядковый украинский репертуар.

Колядки выполняют группы ребят и молодых людей, которые обычно состоят из 10-12 участников.

Репертуар умелых колядников насчитывает до восьмидесяти текстов, поскольку в Украине бытует традиция выполнять колядки отдельно для каждого члена семьи: хозяину, хозяйке, парню, девушке, малым детям, деду и бабе.

Также есть тексты колядок для священника, учителя, пасечника, вдовы. Если в семье в течение года был покойник, в память о нем выполняется специальная колядка умершему.

"Телеграф" сделал подборку красивых колядок для детей и взрослых на русском и украинском языках.

Рождество 2021: детские колядки на украинском языке

Больше колядок на украинском языке - ищите в материалах "Телеграфа".

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Все по теме:

Рождество, Праздники, Колядки, Открытки, Колядования.

Автор:

Телеграф
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