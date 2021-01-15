"Золотые времена": сеть высмеивает новые нюансы карантина в Украине

После введения локдауна в украинских супермаркетах можно спокойно купить алкоголь вместе с предметами первой необходимости, в то время как книги выйдет приобрести только онлайн.

Запрет на своей странице в соцсети, в частности, высмеял украинский политик и блогер Виталий Чепинога.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины объясняло открытую продажу алкоголя тем, что было решено разрешить продавать все пищевые продукты без исключения, в то время как книги и подобные товары - отсеялись как не представляющие ежедневную необходимость.

"Что об этом сказать? Золотые времена... Золотые...", - написал Чепинога.

"Правительство говорит, что книги по интернету можно заказать... Так оно и есть... А вот за алкоголем надо идти лично. Такое ответственное дело нельзя никаким посредникам перепоручить. Грех", - добавил он.

В комментариях поддержали юмор политика и другими ироничными высказываниями.

"Слышал, что вместо вакцины можно стопку вискаря или самогона", "Нужно сделать точный расчет количества книг, трусов, носков и т.д. на время карантина. С алкоголем все намного сложнее, наперед не посчитаешь", "Чтобы запоем не читали...", "Даже смеяться больно над этим", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", на карантине в Украине заметили еще ряд странных ограничений, в частности, сеть смешил запрет на продажу носков и средств контрацепции.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал факторы, из-за которых могут продлить локдаун и после 25 января.