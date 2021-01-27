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Итоги 27 января: обыски у Навального, новые обвинения против его отравителей и доказательства "ликвидации" генерала СБУ

Итоги 27 января: обыски у Навального, новые обвинения против его отравителей и доказательства "ликвидации" генерала СБУ
22:49 Ср, 27 Январь 2021 Телеграф

Вторник, 27 января, запомнится несколькими событиями.

"Телеграф" решил напомнить самые важные из них.

Так, 27 января российские силовики провели обыски в квартире российского оппозиционера Алексея Навального. Также с обысками нагрянули в помещение фонда Навального, жилье его супруги Юлии Навальной и сторонников, и помещение студии "Навальный LIVE".

Обыски у Навального, его супруги и сторонников 27 января

Кроме того, отравителей Навального обвинили в причастности к убийствам трех российских активистов - Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, которые произошли ранее.

Активисты убитые агентами ФСБ, отравителями Навального

Также 27 января стало известно о мотивах Дмитрия Нескоромного, которого обвиняют в попытке  убийства генерала Андрея Наумова. Якобы Наумов мешал Нескоромному вернуться в СБУ.

Новые детали громкого скандала в СБУ

Помимо этого, стало известно, что российский актер Михаил Ефремов уже плавно адаптируется к жизни за решеткой и ударился в работу.

Нельзя не вспомнить и новости о том, что блогера Софию Стужук обвинили в гибели роженицы из Ровно, а звезда фильма "Сумерки", 30-летняя американская актриса Кристен Стюарт впервые появилась в образе принцессы Дианы.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 244

Все по теме:

Кристен Стюарт, Михаил Ефремов, Дмитрий Нескоромный, София Стужук, Алекей Навальный.
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