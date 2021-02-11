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Четверг, 11.02.2021
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Итоги 11 февраля: новый поворот в деле с "трубой Медведука" и визит Зеленского на передовую Донбасса

Итоги 11 февраля: новый поворот в деле с "трубой Медведука" и визит Зеленского на передовую Донбасса
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

Четверг, 11 февраля, когда выявили 5 039 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, запомнится несколькими событиями.

Телеграф выбрал несколько важных из них.

НАБУ и САП "насели" на "трубу Медведчука"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП), который помог в завладении нефтепроводом "Самара-Западное направление".  В итоге, по словам экс-нардепа Сергея Лещенко, фирма "ПрикарпатЗападТранс", в состав акционеров которой вошли люди Медведчука, на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получила в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода "Самара - Западное направление".

Поездка Зеленского на Донбасс

11 февраля Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Донбасс, где побывал в Авдеевке и пообщался с военными. В ходе этой поездки президент признал обострение на Донбассе последних нескольких недель и объяснил, что увеличение обстрелов со стороны боевиков связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы. Также стало известно, что погибшим на Донбассе под Зайцево от пули снайпера боевиков накануне приезда президента Владимира Зеленского на Донбасс, оказался военный инженерно-саперного взвода Александр Глушко.

Смерть Ларри Флинта

Также на 79-м году жизни скончался культовый американский издатель, основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Флинт умер в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет. В 2017 году Флинт опубликовал в газете The Washington Post объявление на целую полосу. Он пообещал $10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Вести о Чапкисе

Сын Чапкиса взволновал сообщением о попавшем в реанимацию отце. Его 41-летний владелец школы хип-хоп Chapkis Dance в Сан-Франциско Грэг просит в это время помолиться за отца, который находится в тяжелом состоянии.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Виктор Медведчук, Итоги 11 февраля.
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