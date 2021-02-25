В сети припомнили, как после смерти подростка в Украине остановили вакцинацию индийским препаратом

В связи с поставкой в Украину вакцины от коронавируса Covid-19 индийского производства Oxford/AstraZeneca телеведущий попавшего под санкции телеканала ZIK Василий Апасов вспомнил случай 2008 года, когда в Украине применяли вакцину от кори и краснухи индийского происхождения.

Об этом Апасов написал в своем Tekegram-канале.

"В далеком 2008 году случился один инцидент. В Украину заехала прививка от кори/краснухи индийского происхождения. После вакцинации умирает школьник из Краматорска Антон Тищенко. Проводится проверка Минздрава. Комиссия, естественно, не нашла связь смерти школьника и препарата введённого в него. Хотя поговаривали, что в комиссию входили лоббисты самой вакцинальный кампании", - написал он.

Апасов отметил, что после этого вакцинация индийским препаратом была остановлена.

"Зачем, если комиссия установила отсутсвие связи? Препарат был производства индийского Serum Institute. Случай 17-летнего школьника создал волну антивакцинальной кампании по всей стране", - написал он.

Как сообщалось, 24 февраля в Украине, наконец, началась вакцинация населения. Так первым человеком, который привился в Украине, стал врач-реаниматолог из города Черкассы - Горенко Евгений.