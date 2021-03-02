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Вторник, 02.03.2021
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Минздрав Украины планирует выйти на 5-7 млн прививок от COVID-19 ежемесячно (но не сейчас)

Минздрав Украины планирует выйти на 5-7 млн прививок от COVID-19 ежемесячно (но не сейчас)
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют о планах выйти на уровень 5-7 миллионов прививок от коронавируса COVID-19 в месяц уже летом 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV" 1 марта.

Глава Минздрава Степанов привился от коронавируса в прямом эфире (видео)

"На 3-4 этапах наши мощности - это 5-7 млн вакцинаций в месяц ... Исходя из нашего графика поставки вакцин - если он не будет срываться - мы планируем летом выйти на такие цифры", - рассказал Степанов.

По его словам, в Минздраве планируют, что уже в ноябре 2021 года все желающие граждане Украины уже будут иметь доступ к вакцинам от коронавируса.

Зеленский привился от коронавируса (фото)

Степанов также ожидает, что уже на текущей неделе количество вакцинаций от COVID увеличится до 10 тысяч.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

При чем на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Прививки, Вакцинация, Планы, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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