Минздрав Украины планирует выйти на 5-7 млн прививок от COVID-19 ежемесячно (но не сейчас)

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют о планах выйти на уровень 5-7 миллионов прививок от коронавируса COVID-19 в месяц уже летом 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV" 1 марта.

"На 3-4 этапах наши мощности - это 5-7 млн вакцинаций в месяц ... Исходя из нашего графика поставки вакцин - если он не будет срываться - мы планируем летом выйти на такие цифры", - рассказал Степанов.

По его словам, в Минздраве планируют, что уже в ноябре 2021 года все желающие граждане Украины уже будут иметь доступ к вакцинам от коронавируса.

Степанов также ожидает, что уже на текущей неделе количество вакцинаций от COVID увеличится до 10 тысяч.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

При чем на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.