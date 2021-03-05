Один из каналов Медведчука "прижали" и на YouTube: это случилось после выступления Шария (видео)

Видеохостинг YouTube заблокировал возможность заблокированного канала "112 Украина" вести прямую трансляцию (хоть и ненадолго).

Об этом говорится на сайте издания.

В сообщении указывается, что сервис якобы "не выдержал колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского".

Примечательно, что перед самым отключением трансляции в эфире выступал пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого недавно объявила в розыск СБУ.

Сама запись трансляции на YouTube осталась.

Впрочем, блокировка длилась недолго. Как сообщил Телеграм-канал Klymenko Time, канал уже сообщил о возобновлении трансляции.

"Честно говоря, конкретно в этом случае скорее похоже на какой-то технический сбой", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Журналисты этих телеканалов после случившегося объединились и вышли в эфир на телеканале "Перший незалежний". Впрочем, его отключили от вещания спустя час трансляции.