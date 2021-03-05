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Один из каналов Медведчука "прижали" и на YouTube: это случилось после выступления Шария (видео)

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22:12 Сегодня Телеграф

Видеохостинг YouTube заблокировал возможность заблокированного канала "112 Украина" вести прямую трансляцию (хоть и ненадолго).

Об этом говорится на сайте издания

В сообщении указывается, что сервис якобы "не выдержал колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского". 

Примечательно, что перед самым отключением трансляции в эфире выступал пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого недавно объявила в розыск СБУ

Сама запись трансляции на YouTube осталась. 

Впрочем, блокировка длилась недолго. Как сообщил Телеграм-канал Klymenko Time, канал уже сообщил о возобновлении трансляции. 

"Честно говоря, конкретно в этом случае скорее похоже на какой-то технический сбой", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK

Журналисты этих телеканалов после случившегося объединились и вышли в эфир на телеканале "Перший незалежний". Впрочем, его отключили от вещания спустя час трансляции

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 414

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YouTube, Анатолий Шарий, Перший незалежний.
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