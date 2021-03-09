"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде

Год пандемии коронавируса Covid-19 и более 27 тысяч скончавшихся в Украине от осложнений, вызванных этим вирусом, так и не приучили украинцев к соблюдению элементарных правил противоэпидемиологической защиты, сетует врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ (Одесская обл.) Иван Черненко.

Своими наблюдениями он поделился в соцсети Facebook во вторник, 9 марта:

"Еду из Раздельной в поезде Черновцы-Одесса. Плацкарт. По вагону проходит проводник.

- Надеваем маски, подъезжаем к Одессе, могут проверять. Прошу, надеваем маски!

У проводника маска под носом.

До этого момента в маске среди ближайшего окружения сидел только я.

Так сказать британский штамм с доставкой.

З.Ы. Украинцы - это люди с шишкой на лбу. Там уже размозжение мягких тканей, но мы продолжаем наступать на одни и те же грабли."

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 марта в Украине зарегистрировали 3 261 случай заражения коронавирусом за сутки, 1 837 человек были госпитализированы. С начала пандемии заразились более 1,4 млн украинцев, выздоровели менее 1,2 млн, а более 27 тысяч пациентов скончались.

В четверг, 4 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень зон по показателям заболевания коронавирусом Covid-19, уровня госпитализаций и наполненности медучреждений.

С 8 марта Закарпатская область также была отнесена к "красной зоне" карантина, в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.