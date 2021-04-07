Больше воровского общака: в сети обсуждают миллионы брата Вовка

Задержание при получении $100 тыс. адвоката и по совместительству замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова, брата скандального главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, , а также выявленные после этого на конспиративной квартире миллионы долларов наличными и коллекция антиквариата вызвали бурное обсуждение в сети.

Так, журналист, редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети Facebook, что выявленные валюта и антиквариат принадлежат самому главе ОАСК Юрию Вовку, а Зонтов лишь обеспечивал прикрытие брата. Он также обращает внимание, что Зонтов работает на высокой должности в СВР, и как он туда попал, пройдя все проверки, непонятно.

Комментируя его пост и фото, сделанные оперативниками НАБУ при обыске, читатели иронизировали на тему найденных среди миллионов долларов и сотен тысяч евро 100 шекелей.

В свою очередь блогер Денис Казанский к новости о выявлении квартиры с деньгами отнесся, как он пишет на своей странице в соцсети Facebook, равнодушно, поскольку считает, что в итоге фигурантам дела ничего не будет.

Волонтер и общественный деятель Павел Тука сравнивает найденные в квартире миллионы с недавней новостью о выявлении "воровского общака" с $400 тыс., также выражая убеждение, что Вовку ничего не будет за неправомерно нажитые средства, тогда как вор, у которого обнаружили "общак", сейчас в бегах.

Как сообщалось, 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного админсуда Павла Вовка в рамках уголовного производства о создании преступной организации с целью захвата власти.

Отметим, Вовк известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка". Также перед Новым годом Вовк "засветился" на вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы ему вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.