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Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
"Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
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Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО
Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО
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На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП

Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО

Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине зарегистрировали 10 072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч.

Увольнение Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть свой пост, который она занимает почти два года.

О том, кто может занять ее место читайте в материале "Телеграф": "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить

Андрея Антоненко выпустили из-под стражи

Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, освободили из-под стражи. Решение приняли 30 апреля в Шевченковском суде Киева.

Нуланд стала третьим лицом в Госдепе

Виктория Нуланд назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам.

Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после исполнения роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой.

Киркоров и MARUV представили совместный клип

54-летний российский певец Филипп Киркоров выпустил совместный клип с украинской певицей MARUV (наст. имя Анна Корсун).

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Виктория Нуланд, Коронавирус, Итоги дня, Юлия Мендель, Андрей Антоненко, Covid-19.
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