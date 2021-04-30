Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО

Коронавирус в Украине
За сутки в Украине зарегистрировали 10 072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч.
Увольнение Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть свой пост, который она занимает почти два года.
О том, кто может занять ее место читайте в материале "Телеграф": "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить.
Андрея Антоненко выпустили из-под стражи
Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, освободили из-под стражи. Решение приняли 30 апреля в Шевченковском суде Киева.
Нуланд стала третьим лицом в Госдепе
Виктория Нуланд назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам.
Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой
26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после исполнения роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой.
Киркоров и MARUV представили совместный клип
54-летний российский певец Филипп Киркоров выпустил совместный клип с украинской певицей MARUV (наст. имя Анна Корсун).