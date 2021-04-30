Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине зарегистрировали 10 072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч.

Увольнение Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть свой пост, который она занимает почти два года.

О том, кто может занять ее место читайте в материале "Телеграф": "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить.

Андрея Антоненко выпустили из-под стражи

Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, освободили из-под стражи. Решение приняли 30 апреля в Шевченковском суде Киева.

Нуланд стала третьим лицом в Госдепе

Виктория Нуланд назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам.

Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после исполнения роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой.

Киркоров и MARUV представили совместный клип

54-летний российский певец Филипп Киркоров выпустил совместный клип с украинской певицей MARUV (наст. имя Анна Корсун).