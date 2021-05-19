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Среда, 19.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги 19 мая: обещание Ляшко, "нежная" украинизация и решение ЦИК по Вирастюку

Итоги 19 мая: обещание Ляшко, "нежная" украинизация и решение ЦИК по Вирастюку
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф

Среда, 19 мая, в Украине запомнится сразу несколькими важными моментами.

"Телеграф" сделал топ-подборку из них.

Коронавирус

На утро среды, 19 мая, в Украине зафиксировали 5138 новых случаев коронавируса.  За сутки умерли 227 человек, вылечились более 17 000 человек, в больницы попали более 2000 человек.

Обещание Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который является главным претендентом на должность министра здравоохранения, пообещал, что в случае получения должности за лето вакцинирует от коронавируса 5 миллионов украинцев.

Решение по мове

В Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка. Данная программа от МКИП запланирована на 9 лет (с 2022 по 2030 год) и предусматривает использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Вирастюк – нардеп

Василия Вирастюка, победившего на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, ЦИК признала нардепом.

Смерть Мальвины

19 мая, на 54-м году жизни скончалась главная героиня советского фильма "Приключения Буратино" Татьяна Проценко, которая запомнилась многим по роли Мальвины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Василий Вирастюк, Итоги дня, Covid-19.
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