Итоги 19 мая: обещание Ляшко, "нежная" украинизация и решение ЦИК по Вирастюку

Среда, 19 мая, в Украине запомнится сразу несколькими важными моментами.

"Телеграф" сделал топ-подборку из них.

Коронавирус

На утро среды, 19 мая, в Украине зафиксировали 5138 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 227 человек, вылечились более 17 000 человек, в больницы попали более 2000 человек.

Обещание Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который является главным претендентом на должность министра здравоохранения, пообещал, что в случае получения должности за лето вакцинирует от коронавируса 5 миллионов украинцев.

Решение по мове

В Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка. Данная программа от МКИП запланирована на 9 лет (с 2022 по 2030 год) и предусматривает использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Вирастюк – нардеп

Василия Вирастюка, победившего на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, ЦИК признала нардепом.

Смерть Мальвины

19 мая, на 54-м году жизни скончалась главная героиня советского фильма "Приключения Буратино" Татьяна Проценко, которая запомнилась многим по роли Мальвины.