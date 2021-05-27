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Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 27 мая: потоп и провал дороги в Киеве, убийство бойца ВСУ на Донбассе и ложь Лукашенко
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф

Четверг, 27 мая, запомнится сразу несколькими событиями.

"Телеграф" выбрал топ важных из них.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 27 мая  зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за минувшие сутки госпитализированы 1402 человека; от осложнений скончались 183 пациента; переболели и выздоровели 16 867.

Потоп в Киеве

27 мая в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская", где возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" образовалась воронка в асфальте, полиция оцепила район. Автомобилистам проезд в этом районе был закрыт.

Ложь Лукашенко

26 мая Лукашенко заявил, что сообщение о минировании борта поступило в "Афины, Минск и Вильнюс одновременно". На самом же деле белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

Потери на Донбассе

Под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера  погиб 36-летний Максим Полевой. Полевой родом из Хмельницкой области. У него остались жена и дети.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Киев, Донбасс, Александр Лукашенко, Потоп, Коронавирус, Итоги дня, Потери на Донбассе, Covid-19.
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