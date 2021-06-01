Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов

Вторник, 1 июня, запомнится сразу несколькими важными событиями.
"Телеграф" сделал подборку ключевых новостей за день.
На утро вторника, 1 июня, в Украине зарегистрировали 2137 новых случаев коронавируса. Госпитализировать пришлось 579 украинцев, 163 человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac, используемой в Украине. Это позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Евросоюза. Это позволит беспрепятстенно, украинцам в частности пересекать границы ЕС.
Утром во вторник, 1 июня, пропал без вести топ-пограничник Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы - первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда Алексей Чертков.
В связи с мировой пандемией коронавируса Турция возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста при пересечении границы.
В Верховной Раде Украины приняли новый закон, который направлен на ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине.
1 июня, в День защиты детей, украинская группа Океан Эльзы и популярная рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) выпустили совместную композицию "Країна дітей", которую посвятили детям, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов.