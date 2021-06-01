Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов

Вторник, 1 июня, запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" сделал подборку ключевых новостей за день.

Коронавирус в Украине

На утро вторника, 1 июня, в Украине зарегистрировали 2137 новых случаев коронавируса. Госпитализировать пришлось 579 украинцев, 163 человека умерли.

ВОЗ дала "зеленый свет" CoronaVac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac, используемой в Украине. Это позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Евросоюза. Это позволит беспрепятстенно, украинцам в частности пересекать границы ЕС.

Исчезновение пограничника в Одессе

Утром во вторник, 1 июня, пропал без вести топ-пограничник Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы - первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда Алексей Чертков.

В Турцию без ПЦР-теста - ни ногой

В связи с мировой пандемией коронавируса Турция возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста при пересечении границы.

Пластиковым пакетам - бой

В Верховной Раде Украины приняли новый закон, который направлен на ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине.

"Країна дітей"

1 июня, в День защиты детей, украинская группа Океан Эльзы и популярная рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) выпустили совместную композицию "Країна дітей", которую посвятили детям, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов.