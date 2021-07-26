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Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
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Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью

Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф

Осенью в нашей стране прогнозируют вспышку штамма "Дельта", что приведет к ужесточению карантина и вероятному попаданию нашей страны в "красную зону". Очевидно, что такое положение дел может привести к протестам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Кроме того, тарифы в Украине растут, а субсидий гражданам выдают все меньше. Перед отопительным сезоном эта проблема снова станет актуальной.

Плюс - руководство Германии усиливает давление на официальный Киев касательно имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", в результате реализации которой Украина вернет себе Донбасс, но на условиях Кремля. Россия сможет влиять на решения официального Киева, а оплачивать восстановление инфраструктуры и прочее будет Украина.

"Телеграф" обратился к эспертам с просьбой проанализировать, быть или не быть осенью уличным волнениям в Украине.

"Никаких предпосылок к каким-либо масштабным уличным акциям осенью текущего года в Украине нет, – считает политический эксперт Денис Гороховский. – А вот точечные акции вполне возможны. Они могут быть направлены или против отдельных чиновников (например, "радикалы требуют отставки министра") или ситуативные (например, "радикалы требуют не принимать определенные законопроекты"). Также возможны точечные акции-реакции, наподобие тех, что мы видели прошлой зимой под Офисом президента. Но это всё – незначительные активности".

Денис Гороховский

По мнению эксперта, любые реально крупные активности сегодня в Украине не могут проходить без согласования и без поддержки посольства США.

"На сегодняшний день украинская власть полностью устраивает Вашингтон, поэтому говорить о том, что возможно повторения событий масштаба 2013-2014 гг не приходится", – считает Денис Гороховский.

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев обращает внимание, что согласно последней социологии, на массовые протесты готовы выйти более 60% граждан Украины, но лишь в случае резкого ухудшения социально-экономической ситуации.

"Сама по себе любая политическая повестка дня массовых протестов не вызовет. Нужна совокупность факторов, которые подтолкнуть людей в выходу на улицы. И факторы эти должны носить экономический характер. Чтобы сплотить в акциях протеста различные отрасли, бюджетников, льготников", – поясняет Руслан Бизяев.

Роман Бизяев

Он не исключает, что у таких выступлений есть политическая подоплека ради, к примеру, переформатирования политического поля.

"Но тут должен быть консенсус у определенных политсил. В таком случае ситуативно против действующей власти объединяться все. Условные Медведчук, Порошенко, Тимошенко, условные националисты. Предварительно уже видно, что качать ситуацию будут. Насколько будет массово и достигнет ли результата, поймем в середине сентябре, – говорит Руслан Бизяев. – По моим ощущениям, одни досрочные выборы в этом году могут быть – или парламентские, или президентские".

Напомним, 15 июля с поста главы МВД был отправлен в отставку Арсен Аваков. У него был некий конфликт с Офисом президента, однако обе стороны настаивали, что их "развод" состоялся мирно.

При этом, важно понимать, что Аваков имеет некое влияние на улицу.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Тарифы, Протесты, Субсидии.
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