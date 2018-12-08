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Суббота, 08.12.2018
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Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ

Президент назвал дату подписания закона о прекращении Договора о дружбе с РФ
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что 10 декабря подпишет закон о прекращении действия Большого договора с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с РФ.

"Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник я его подпишу", - сказал П.Порошенко, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита".

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Народные депутаты Украины 6 декабря одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон.

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Как сообщалось, 6 декабря закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией передали на подпись Президенту Украины Петру Порошенко. Ранее, 3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия этого договора.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря поддержала прекращение действия Договора о дружбе с Российской Федерацией с апреля 2019 года.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

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Верховная Рада, Украина, РФ, Петр Порошенко, Договор о дружбе с РФ.
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