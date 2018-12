Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбе с Россией

__________________________________________________________________________________________

День Вооруженных сил Украины

6 декабря Украина отметила День Вооруженных сил. В этот день 27 лет назад Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины".

Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы – основной состав ВСУ. И кроме этого к ним относятся внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

День Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

Сейчас мы - в десятке мощнейших армий Европы. В мировом рейтинге на 30 месте. Украина не только взялась за перевооружение войска, но и за оснащение и экипировку самих военнослужащих по стандартам НАТО. Однако самое главное сейчас в армии – это ее состав. Солдаты и командиры, закаленные войной, которые доказали, что часто просто сила духа способна заставить отступить даже хорошо оснащенного врага.

Мы смогли восстановить свою боеспособность и не допустить, чтобы Россия отрезала пол-Украины. В частности, мы отказались от внеблокового статуса и заявили о своих намерениях вступить в НАТО.

Президент Украины почтил память павших в войне героев. Отметили этот день и на передовой – награждением военнослужащих.

Рада прекратила действие договора о дружбе с Россией

Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который инициировал Президент Петр Порошенко.

За это решение с технико-юридическими правками проголосовали 277 нардепов. Зато не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, а из группы "Відродження" – 4 парламентария.

Также поддержали документ 108 нардепов из фракции БПП, 72 – из фракции "Народный фронт", 34 – внефракционные, 17 представителей "Самопомочи" и 16 – от "Батькивщины".

Согласно документу, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года, а не расторгается досрочно. По словам председателя Комитета по иностранным делам Анны Гопко, это сделали для того, чтобы Россия не могла заявить, что она не признает одностороннее прекращение.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия",– говорится в проекте закона.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что Договор был заключен сроком на десять лет и, согласно статье 40 настоящего договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее, чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода (то есть не позднее 30 сентября 2018 года).

УПА – участники боевых действий

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии статус участников боевых действий. Для этого депутаты одобрили изменения в законопроект об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 народных избранников.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и были признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия перенесены

Дата очередных трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и Еврокомиссией по транзиту российского газа через украинскую территорию после 2019 года перенесена с декабря на вторую половину января будущего года по просьбе Брюсселя. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

В Украине утвердили трехлетнее бюджетное планирование

С 2019 года Украина перейдет к трехлетнему бюджетному планированию. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. "За" проголосовали 238 народных депутатов.

Реформа предусматривает введение трехлетней Бюджетной декларации вместо однолетних основных направлений бюджетной политики. Этот новый документ стратегического планирования будет определять бюджетную политику на среднесрочный период. На местном уровне будут составлять трехлетние местные финансовые планы.

Победа украинки!!!

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Украинка сумела пройти гонку за 43:06.6, не допустив ни одной ошибки на огневом рубеже. Джима опередила полячку Хойниш почти на 6 секунд. Третье место за чешкой Давидовою.

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18

Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0

— IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018 г.