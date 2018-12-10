Порошенко летит в Брюссель обсуждать антироссийские санкции

Новости Украины: Президент Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель, где намерен проведет переговоры о введении дополнительных антироссийских санкций.

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель.

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институций и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в понедельник.

Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, в Брюсселе П.Порошенко встретится с вице-президентом Европейской комиссии, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога, а также по финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Петр Порошенко в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У него (П.Порошенко - ред.) будут встречи с генсеком НАТО. Он также будет встречаться с президентом Европейского Совета Туском и руководством Европейского Союза", - сказал П.Климкин в Брюсселе журналистам. На встречах П.Порошенко в Брюсселе продолжится обсуждение комплексной реакции на акты российской агрессии.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.