Красный Крест требует доступ к украинским пленным морякам

Новости Украины: Красный Крест просит РФ предоставить представителям МККК доступ к захваченным Россией украинским морякам.

Международный комитет Красного Креста направил запрос в Российскую Федерацию о предоставлении своим представителям доступа к украинским морякам.

Об этом стало известно Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой из ответа на свое обращение главы делегации Международного Красного креста в Украине Алана Эшлиманна.

"Он сообщил, что в Международном комитете Красного Креста внимательно следили за событиями, которые произошли в районе Керченского пролива. В МККК обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков. А также обеспокоены состоянием здоровья 24 членов экипажа, содержащихся в СИЗО Москвы. Господин Эшлиманн сообщил мне также о том, что МККК уже направил запрос в Российскую Федерацию о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, они смогут посетить их", - проинформировала Денисова.

По ее словам, по результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально уведомить родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания.

Денисова также отметила, что глава делегации МККК в Украине пообещал информировать ее об изменениях ситуации.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива атаковали и захватили три украинских корабля и 24 моряка. После непродолжительного пребывания в Крыму украинских моряков перевезли в Москву: троих раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных содержат в СИЗО "Лефортово".

Украина и мировое сообщество признали захваченных моряков военнопленными, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.