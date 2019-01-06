Климкин о Томосе: Транспортироваться будет надежно

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин уверяет, что Томос будет безопасно доставлен в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви во время транспортировки из Стамбула в Киев будет в безопасности.

"Транспортироваться будет надежно. Его увидеть смогут, очень надеюсь, что завтра, поскольку Рождество завтра и основные события будут разворачиваться завтра. Ну а детали и технологии транспортировки - пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надежно", - сказал П.Климкин журналистам в воскресенье в Стамбуле.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос. После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не стал раскрывать журналистам подробности доставки Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви в Киев, отметив лишь, что грамота будет в украинской столице уже в понедельник, 7 января.

В воскресенье, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ. На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.