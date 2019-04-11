Насиров проиграл суд врачу и теперь сам будет платить

Новости Украины: Насиров проиграл суд кардиологу, дававшему показания о его здоровье, и должен выплатить ему компенсацию.

Суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) давал показания о состоянии здоровья Р.Насирова на суде в 2017 году.

"Насирову отказали в удовлетворении иска: он хотел 2 миллиона гривень возместить - с медицинского учреждения и самого врача Соколова… Сам Насиров обязан заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривень компенсации", - сообщается в микроблоге Центра противодействия коррупции в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, ранее Р.Насиров требовал от М.Соколова возмещение в 1 млн грн. Шевченковский районный суд Киева в декабре 2018 года отказал ему в удовлетворении этого иска.

М.Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д.Стражеско

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что НАБУ обращалось в Институт кардиологии с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Р.Насирова. А позже М.Соколов как председатель комиссии давал показания в суде, находясь под присягой, по делу главы ГФС. Р.Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные огласили без его разрешения, параллельно его адвокаты подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.