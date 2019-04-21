Выборы Президента 2019: второй тур
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Посол США Йованович посетила избирательные участки в Киеве

Посол США Йованович посетила избирательные участки в Киеве
18:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Мари Йованович заявила, что украинцы голосуют ответственно.

Посол США в Украине Мари Йованович в день выборов 2019 посетила избирательные участки в Киеве. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

Йованович, в частности, отметила, что украинцы ответственно голосуют на выборах президента.

"Сегодня утром посол Йованович посетила избирательные участки в Киеве и была рада видеть, что украинские граждане ответственно реализуют свое избирательное право и голосуют", - говорится в сообщении.

Ранее посол заявила, что ожидает демократических и свободных выборов в Украине.

Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые обладают избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - отметила Йованович.

Напомним, ЦИК должен установить и объявить результаты повторного голосования на выборах Президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования.

Новоизбранный Президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

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Явка избирателей, ЦИК Украины, Мари Йованович, Президентские выборы в Украине 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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