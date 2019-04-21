Посол США Йованович посетила избирательные участки в Киеве

Новости Украины: Мари Йованович заявила, что украинцы голосуют ответственно.

Посол США в Украине Мари Йованович в день выборов 2019 посетила избирательные участки в Киеве. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

Йованович, в частности, отметила, что украинцы ответственно голосуют на выборах президента.

"Сегодня утром посол Йованович посетила избирательные участки в Киеве и была рада видеть, что украинские граждане ответственно реализуют свое избирательное право и голосуют", - говорится в сообщении.

Сьогодні вранці посол Йованович відвідала виборчі дільниці у Києві та була рада бачити, що українські громадяни відповідально реалізують своє виборче право і голосують. pic.twitter.com/8KIGtLZGTe — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 апреля 2019 г.

Ранее посол заявила, что ожидает демократических и свободных выборов в Украине.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые обладают избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - отметила Йованович.

Напомним, ЦИК должен установить и объявить результаты повторного голосования на выборах Президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования.

Новоизбранный Президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.