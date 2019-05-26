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Украина будет добиваться новых санкций, если РФ не освободит моряков

Украина будет добиваться новых санкций, если РФ не освободит моряков
11:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Если Москва решит игнорировать решение трибунала, то украинская сторона будет продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России.

Украина будет продвигать идею "гамбургских санкций" против России, если Москва решит не выполнять требование Международного трибунала по морскому праву освободить украинских моряков и судна.

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - прокомментировал Мельник вчерашнее решение трибунала.

Он назвал решение суда ООН имеющим без преувеличения исторический характер.

Посол призвал правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал дипломат.

Напомним, 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украиныпо делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Украина уже формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Россия, ООН, Керченский пролив, МИД РФ, Украинские моряки, агрессия РФ, Международный трибунал ООН.
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