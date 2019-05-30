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Ляшко не будет голосовать за "безответственные" решения Зеленского

Ляшко не будет голосовать за "безответственные" решения Зеленского
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не будет голосовать за увольнение министров обороны и иностранных дел Украины, а также главы Службы безопасности Украины, пока президент Украины Владимир Зеленский не предложит свои кандидатуры, сообщил лидер этой фракции Олег Ляшко.

"Мы не будем голосовать за увольнение руководителей Минобороны, МИД, СБУ, пока Зеленский не предложит свои кандидатуры на эти должности. Оставлять без легитимного руководства силовые ведомства в воюющей стране - это безответственно и ослабляет нашу обороноспособность", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и переданы на рассмотрение руководства.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в составе фракции Радикальной партии Олега Ляшко 21 депутат.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.Однако Полторак после встречи с Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Также глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении.

Добавим. 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке.

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СБУ, Олег Ляшко, Радикальная партия, МИД Украины, Владимир Зеленский.
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