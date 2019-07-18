Скачать
Четверг, 18.07.2019
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО
Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен
Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом

"У него есть сверхприбыли": Зеленский требует проверки МХП

"У него есть сверхприбыли": Зеленский требует проверки МХП
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП), и выплаченных акционером дивидендов.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

Как сообщалось, совет директоров агрохолдинга МХП в марте 2019 года одобрил выплату годовых дивидендов в размере $0,7492 за акцию за 2018 год, что приблизительно эквивалентно $80 млн и соответствует уровню предыдущего года.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, Владимир Зеленский, Мироновский хлебопродукт, МХП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
04 Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом
05 Ушел из жизни известный актер и режиссер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Боевики вблизи Горловки бьют из запрещенного оружия
Боевики вблизи Горловки бьют из запрещенного оружия
Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
Какой будет погода 18-19 июля в Украине
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Этот фрукт содержит вещество, помогающее наращивать мышцы
Этот фрукт содержит вещество, помогающее наращивать мышцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь