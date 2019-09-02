Старт рабочей недели: планы Зеленского и Кабмина на 2 сентября

Новости Украины:Владимир Зеленский по прибытию из Польши на 2 сентября запланировал встречу с руководством Рады и Кабмина.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоится в понедельник, 2 сентября, в Офисе главы государства.

Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.

В тот же день в Доме правительства состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука, начало запланировано на 14:00. Аккредитация СМИ осуществляется до 11:00 2 сентября.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Во время встречи Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

Также президент заявил о том, что он верит, что на Донбассе скоро будет мир, и он вместе с командой все для этого делает.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выразил удовлетворение встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс приняли участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны, которые состоялись в Варшаве.