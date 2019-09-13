Рада сегодня рассмотрит "коррупционные" законопроекты

Новости Украины:В последний рабочий день недели депутаты Верховной Рады рассмотрят еще несколько законопроектов.

Верховная Рада на заседании в пятницу рассмотрит президентский законопроект №1010 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Законопроект №1010 депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предупреждении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также запланировано включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов №1036 по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, 1042 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины", №1054 "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Также включить в повестку дня и принять решение парламентарии планируют по законопроектам №1055 "Об аренде государственного и коммунального имущества", №1046 "О концессии", №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, №1071 о государственном регулировании космической деятельности.

Кроме того, депутаты в пятницу должны рассмотреть законопроекты №1067 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу Закона Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности", №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Кроме этого, вчера Рада приняла за основу в первом чтении законопроект№1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Еще одним достижением для депутатов стало то, что Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Один из законопроектов новым составом депутатов был впервые отклонен. Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).

Напомним, вчера Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

Верховная Рада Украины 12 сентября приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.