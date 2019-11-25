Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА

В Черновцах в понедельник, 25 ноября, представят нового главу облгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"25 ноября 2019 года в доме со львами (зал заседаний областного совета г. Черновцы, Грушевского, 1) состоится представление председателя Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие начнется в час дня.
Напоминаем, 28 октября на выездном заседании в Мариуполе правительство согласовал назначение на должность председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачук.