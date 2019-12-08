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Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе

Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе
14:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Беларуси с глубоким сочувствием восприняли новость о трагедии в Одессе.

Александр Лукашенко выразил свои соболезнования Владимиру Зеленскому из-за пожара в Одессе. Об этом сообщает издание "БЕЛТА". 

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагическую новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в обращении Лукашенко.

Александр Лукашенко от имени государства и всего белорусского народа передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал, чтобы больные поскорее выздоровели. 

Трагедия в одесском колледже: названо имя еще одного погибшего

Напомним, сегодня в Украине объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже. 

Как сообщалось ранее, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, некоторые, по данным СМИ, прыгали с пятого этажа.

Кроме этого, полиция по итогам проведенных следственных мероприятий установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Так же сообщалось, по состоянию на 9.00 воскресенья, 8 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до десяти.

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Одесса, Александр Лукашенко, Колледж, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в колледже.
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