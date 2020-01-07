Зеленский: Мои искренние поздравления Педро Санчесу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений с этой страной.

"Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании. Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией", - написал он в своем Twitter во вторник.

Мої щирі вітання Педро Санчесу @sanchezcastejon з обранням главою уряду Іспанії. Впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин дружби та співпраці між Україною та Іспанією