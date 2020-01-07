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Зеленский: Мои искренние поздравления Педро Санчесу

Зеленский: Мои искренние поздравления Педро Санчесу
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский надеется на углубление отношений с Испанией после избрания Педро Санчеса главой ее правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений с этой страной.

"Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании. Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией", - написал он в своем Twitter во вторник.

Напомним, Премьер-министр Испании Педро Санчес с минимальным преимуществом получил вотум доверия в парламенте, что позволило ему сформировать правительство с левым Podemos.

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Испания, Мадрид, Владимир Зеленский, Педро Санчес.
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