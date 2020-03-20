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В "Голосе" напоминают: Чрезвычайное положение - это ограничение прав и свобод

В "Голосе" напоминают: Чрезвычайное положение - это ограничение прав и свобод
17:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В "Голосе" не одобряют намерение власти ввести чрезвычайное положение в Украине.

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин не одобряет намерение украинской власти ввести чрезвычайное положение в стране связи с пандемией коронавируса.

"Намерение властей ввести чрезвычайное положение якобы для борьбы с коронавирусом - это неэффективный путь… Мы поддерживаем карантин, но мы видим, что даже те ограниченные меры, которые принимает государство, она не способна проконтролировать", - говорится в заявлении Рахманина.

По словам Рахманина, фракция "Голос" не понимает, каким образом чрезвычайное положение может усилить борьбу с коронавирусом.

Он напомнил, что чрезвычайное положение - это ограничение прав и свобод.

"Это означает, что после введения чрезвычайного положения вас могут обыскать, ограничить ваше передвижение, осмотреть ваши личные вещи, конфисковать ваше имущество, мотивируя это необходимостью борьбы с болезнью", - говорится в заявлении.

По информации Рахманина, в готовящихся представителями власти рабочих документах, предусматривается, "что при введении чрезвычайного положения распространение любой информации, которая дестабилизирует ситуацию, является преступлением".

"Это значит, что вам не позволят не то, что собираться массово для выражения своей позиции - вам даже не позволят распространять свою собственную точку зрения, если она не будет совпадать с точкой зрения власти", - считает Рахманин.

По мнению лидера фракции, в крайнем случае можно ввести чрезвычайную ситуацию.

"Это - то же, только без ограничения прав и свобод граждан", - отметил Рахманин.

Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан.

Политик считает, что чрезвычайное положение разъединит народ и "может загнать нашу экономику в такой тупик, из которого она будет выбираться годами".

О чем речь:

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта был введен режим чрезвычайной ситуации из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19. О введении ЧС накануне в своем обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский. Позавчера к этим двум областям добавилась и Киевская область, на территории которой зафиксированы два случая заражения Covid-19.

Сегодня стало известно о том, что режим ЧС также планируют ввести в Киеве.

Ранее президент Украины заявлял и о возможном введении в стране чрезвычайного положения. В случае необходимости.

Напомним: 

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Все по теме:

Голос, Чрезвычайная ситуация, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Сергей Рахманин.
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