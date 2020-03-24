Работа Минздрава: пресс-секретарь Емца опроверг слухи об отставке министра

Министр здравоохранения Украины Илья Емец не собирается в отставку, сообщил его пресс-секретарь Артем Дегтяренко.
"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Украины Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1".
Как сообщалось, 23 марта ряд народных депутатов заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен подать в отставку.
Так, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил: "Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке". Позже депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал: "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку".
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
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