Несмотря на карантин: В Украине продолжится "большое строительство"

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и введением карантина по Украине "Большое строительство" не прекратит своей работы.

Реализация проекта "Большое строительство" не будет приостанавливаться из-за введенных карантинных мер, сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий в четверг.

"В этом году мы столкнулись с большими вызовами, но, надеюсь, мы их преодолеем и Национальный проект "Большое строительство", стартовавший в марте, будет реализован. Вчера президент по время селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА подчеркнул, что "Большое строительство" должно продолжаться", - цитирует пресс-служба министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова.

По его словам, для обеспечения безопасности стройработников и предотвращения распространения коронавируса разрабатываются отдельные процедуры.

Чернышов напомнил, что в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году планируется строительство или реконструкция 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детсадов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1 и 2 уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.

"Благодаря реализации проекта государство получит двойной положительный эффект - экономический и социальный", - подчеркнул министр.

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