Несмотря на карантин: В Украине продолжится "большое строительство"

Реализация проекта "Большое строительство" не будет приостанавливаться из-за введенных карантинных мер, сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий в четверг.
"В этом году мы столкнулись с большими вызовами, но, надеюсь, мы их преодолеем и Национальный проект "Большое строительство", стартовавший в марте, будет реализован. Вчера президент по время селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА подчеркнул, что "Большое строительство" должно продолжаться", - цитирует пресс-служба министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова.
По его словам, для обеспечения безопасности стройработников и предотвращения распространения коронавируса разрабатываются отдельные процедуры.
Чернышов напомнил, что в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году планируется строительство или реконструкция 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детсадов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1 и 2 уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.
"Благодаря реализации проекта государство получит двойной положительный эффект - экономический и социальный", - подчеркнул министр.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.